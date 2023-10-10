Смайли и Ирина Римес вступили в борьбу за молдаванку на Vocea României

Анастасия Орган завершает список молдаванок, которые набирают популярность на "Голосе Румынии". Девушка, проживающая в настоящее время в Риме, где она учится в магистратуре по истории искусств, убедила жюри нажать на кнопку.
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