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Мбаппе забил 30 голов в 30 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Он лучший бомбардир клуба и Лиги 1

Мбаппе забил 30 голов в 30 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Он лучший бомбардир клуба и Лиги 1

Килиан Мбаппе забил 30 голов в 30 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Форвард «ПСЖ» отметился голом в матче Лиги с «Нантом» (4:2).

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