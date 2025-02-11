За одного Валуева — тысячу Алиевых

Если бы за азербайджанский запрет на въезд Валуеву Россия выслала бы тысячу Алиевых, а за закрытие "Русского дома" в Баку закрыла 10 тысяч ИП выходцев из Баку, то в следующий раз Азербайджан сто раз подумал бы, прежде чем обострять с нами отношения.