СССР-Россия
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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • Одиссей
    "В Баку их воспринимают не иначе, как рычаги влияния на внутреннюю политику России," А надо, чтобы МЫ рассматривали и...За одного Валуева...
  • Одиссей
    +100500! 👍👏Ростислав Ищенко:...
  • Владимир Козлов
    Согласен трижды. Умная статья.Ростислав Ищенко:...

За одного Валуева — тысячу Алиевых

За одного Валуева — тысячу Алиевых

Если бы за азербайджанский запрет на въезд Валуеву Россия выслала бы тысячу Алиевых, а за закрытие "Русского дома" в Баку закрыла 10 тысяч ИП выходцев из Баку, то в следующий раз Азербайджан сто раз подумал бы, прежде чем обострять с нами отношения.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Каждый день по тысяче депортировать. Нечего носатым делать в России.
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22 час.
ИИ
Иван Иванов
ВСЕХ НОСОРОГОВ гнать пинками из России в родные пампасы....
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12 час.
Одиссей
&quot;В Баку их воспринимают не иначе, как рычаги влияния на внутреннюю политику России,&quot; А надо, чтобы МЫ рассматривали их, как заложников. И на основании этого требовали от Баку покорности и лояльности.
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4 час.
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