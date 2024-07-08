Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    не земля им нужна, а биоресурсы в радиусе: Ширина исключительной экономической зоны не должна превышать 200 морских м...Япония недоумевае...
  • Виталий Кор
    Проблема вовсе не в количестве населения это наглая ложь. В СССР население РСФСР составляло 130 млн. А в 1965 году и ...А ведь проблема и...
  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Ишак таджик мастахуй насрало ваш удел вонючий кишлак. Там рахмону качай права и устраивай майдан. Грязножопые немытые...Неожиданный итог:...

ВВС США в беде: Русский флот "отключит" небо над Кубой

ВВС США в беде: Русский флот "отключит" небо над Кубой

Американцы сами спровоцировали подобные действия России и допустили возможность, при которой произошла трагедия в Севастополе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Да на Западе годами нарушаются все международные права,но когда им надо они про них вспоминают,
Ответить
3 час.
Eduard
По какому праву они Украине передают оружие? Украина не частт ЕС или НАТО!
Ответить
3 час.
Natalija Osminina
Это не важно. Когда СССР передавал оружие Вьетнаму, Вьетнам тоже не был частью СССР.  Достаточно быть просто союзником, или просто иметь коммерческие интересы.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх