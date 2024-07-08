Американцы сами спровоцировали подобные действия России и допустили возможность, при которой произошла трагедия в Севастополе.
ВВС США в беде: Русский флот "отключит" небо над Кубой
Комментарии
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Eduard
Да на Западе годами нарушаются все международные права,но когда им надо они про них вспоминают,
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3 час.
Eduard
По какому праву они Украине передают оружие? Украина не частт ЕС или НАТО!
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3 час.
Natalija Osminina
Это не важно. Когда СССР передавал оружие Вьетнаму, Вьетнам тоже не был частью СССР. Достаточно быть просто союзником, или просто иметь коммерческие интересы.
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3 час.
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