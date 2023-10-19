Дмитрий Медведев предрёк 100-летнюю либо ядерную войну на Ближнем Востоке

По мнению политика, раз и навсегда можно решить проблему, создав полноценное палестинское государствоЗамруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если не урегулировать конфликт на Ближнем Востоке должным образом, он перерастёт в 100-летнюю войну, либо и вовсе — в ядерную.