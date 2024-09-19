Операторы дронов со сбросами расчищают дорогу нашим штурмовикам, методично уничтожая огневые точки, пулеметные гнёзда и сжигая блиндажи противника вынуждая его отступать с занятых позиций.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Операторы дронов со сбросами расчищают дорогу нашим штурмовикам, методично уничтожая огневые точки, пулеметные гнёзда и сжигая блиндажи противника вынуждая его отступать с занятых позиций.
Свежие комментарии