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Зарплату в фонд помощи жителям ЛНР перечислил мэр Новосибирска

Зарплату в фонд помощи жителям ЛНР перечислил мэр Новосибирска

«Беловодскому району, как и всему Донбассу и освобожденным районам Украины, требуется поддержка. Надо налаживать мирную жизнь, восстанавливать инфраструктуру, собирать урожай, готовить школы к учебному году», – прокомментировал Анатолий Локоть.

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