Зарплату в фонд помощи жителям ЛНР перечислил мэр Новосибирска

«Беловодскому району, как и всему Донбассу и освобожденным районам Украины, требуется поддержка. Надо налаживать мирную жизнь, восстанавливать инфраструктуру, собирать урожай, готовить школы к учебному году», – прокомментировал Анатолий Локоть.