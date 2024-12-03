Штурмовик Ильясов рассказал, как час уговаривал военного ВСУ сдаться

Российский штурмовик 15-й бригады группировки войск "Центр" Ансар Ильясов рассказал РИА Новости, что во время зачистки окопов от украинских военных в ДНР уговаривал бойца ВСУ сдаться в плен и сохранить себе жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии