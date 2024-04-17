Эксперт SuperJob Голованова: каждая вторая компания планирует повышение зарплат в ближайшее время

Каждая вторая российская компания повысит зарплаты своим сотрудникам в 2024 году. Об этом рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с «Национальной службой новостей».
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