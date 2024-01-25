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Мощный снежный циклон продержится на Сахалине до 27 января

Мощный снежный циклон продержится на Сахалине до 27 января

скриншот из видео Затяжной циклон, который принес на Сахалин снег, метель и порывистый ветер, уйдет с острова 27 января, сообщили в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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