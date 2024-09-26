В этом году бесплатный медосмотр прошли 300 тысяч жителей Поморья

Диспансеризация помогает выявить риски развития заболеваний или их начальные признаки — она проводится в поликлинике по месту жительстваВ первый этап обследования взрослого населения входят анализ крови, контроль артериального давления, прохождение флюорографии, электрокардиографии, измерение внутриглазного давления и скрининг злокачественных новообразований.
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