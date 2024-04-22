Новая пандемия на пороге: ученые предупреждают о возможной вспышке «болезни X»

Более половины ученых считают, что причиной пандемии станет вирус гриппа.Ученые предупреждают, что мир может столкнуться с новой пандемией в ближайшем будущем, вызванной либо вирусом гриппа, либо загадочной «болезнью X».
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