Это стыдно: Друг Зеленского рвётся выступить на "Голубом огоньке" в России

По-хорошему "Голубой огонёк" вообще следует отменить, здоровее будем. Но даже если его решили оставить - мол, у нас СВО, а не война, - зачем туда приглашать проукраински настроенных звёзд?Почему Новый, 2024-й, год жители России должны встречать в компании с открыто осудившим СВО Александром Реввой, известным под псевдонимом Артур Пирожков? Родной отец шоумена, от которого Ревва-младший публично отрёкся, говорит, что Саша - это добрый друг президента Украины Владимира Зеленского.