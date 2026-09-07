В Москве арестовали члена ореховской ОПГ

Столичный суд заочно арестовал бывшего участника ореховской организованной преступной группировки Владимира Масленникова по кличке Толстый, обвиняемого в убийствах и других особо тяжких преступлениях.
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