Стало известно, почему сложно сбросить вес без психолога

Спорт и правильное питание не всегда помогают Отсутствие удовольствия от жизни и травмирующий опыт мешает людям сбросить лишний вес даже при правильном питании и спорте, рассказала радио Sputnik психолог Екатерина Тур.
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