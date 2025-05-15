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Петербургский дневник

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Стало известно, почему сложно сбросить вес без психолога

Стало известно, почему сложно сбросить вес без психолога

Спорт и правильное питание не всегда помогают Отсутствие удовольствия от жизни и травмирующий опыт мешает людям сбросить лишний вес даже при правильном питании и спорте, рассказала радио Sputnik психолог Екатерина Тур.

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