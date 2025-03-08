Уникальное природное явление в Северной Америки

В североамериканской Долине Смерти ученые нашли огромное временное озеро, возникшее из-за дождей. Долина Смерти является самой низкой точкой Северной Америки - пустыня располагается на 86 м ниже уровня моря, из-за этого на территории нередко образуются водоемы, которые быстро высыхают из-за засушливости местности.