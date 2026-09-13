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Регионы России

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Повторный прокат «Сумерек» повысил продажи книг Стефани Майер

Повторный прокат «Сумерек» повысил продажи книг Стефани Майер

Повторный прокат фильма «Сумерки», вышедшего в 2008 году, вызвал значительный рост продаж книг Стефани Майер.

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