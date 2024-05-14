Путин: Киев и его западные покровители не готовы к диалогу

Россия желает урегулирования конфликта с Украиной мирными средствами и открыта к диалогу, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран, заявил Путин в интервью информагентству «Синьхуа».
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