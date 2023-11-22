Культурный центр на Дубнинской организует мастер-класс по созданию снежинки

На Дубнинской сделают объёмную снежинку29 ноября культурный центр «Гармония» (Дубнинская ул., 73а) приглашает детей на бесплатный мастер-класс по созданию объёмной снежинки с помощью 3D-ручки, лески и трафаретов.
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