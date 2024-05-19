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Научный сотрудник Ланге: удары по ракетам РФ с территории НАТО — легальны

Научный сотрудник Ланге: удары по ракетам РФ с территории НАТО — легальны

Удары по российским ракетам над Украиной с целью их ликвидации с территории стран НАТО — легальны. Об этом заявил научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, пишут "Известия".

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Ну, пидорасы, тогда запаситесь детскими наборами в трусы.
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18 час.
Дмитрий Боев
Ну да. Закономерны. Понятны. Третья Мировая - реальная перспектива. Разве кто спорит. И удары по точкам пуска этих &quot;коллаборационных&quot; ракет, причём не такими &quot;щадящими&quot; средствами, которыми ведётся война на территории Украины, а всеми возможными формами оружия. О чём предупредило руководство России... Кому-то люб ядерный апокалипсис? Или не могут понять реальности такого хода дела?
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18 час.

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