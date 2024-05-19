Удары по российским ракетам над Украиной с целью их ликвидации с территории стран НАТО — легальны. Об этом заявил научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, пишут "Известия".
Научный сотрудник Ланге: удары по ракетам РФ с территории НАТО — легальны
Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Ну, пидорасы, тогда запаситесь детскими наборами в трусы.
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18 час.
Дмитрий Боев
Ну да. Закономерны. Понятны. Третья Мировая - реальная перспектива. Разве кто спорит. И удары по точкам пуска этих "коллаборационных" ракет, причём не такими "щадящими" средствами, которыми ведётся война на территории Украины, а всеми возможными формами оружия. О чём предупредило руководство России... Кому-то люб ядерный апокалипсис? Или не могут понять реальности такого хода дела?
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18 час.
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