Научный сотрудник Ланге: удары по ракетам РФ с территории НАТО — легальны

Дмитрий Боев

Ну да. Закономерны. Понятны. Третья Мировая - реальная перспектива. Разве кто спорит. И удары по точкам пуска этих "коллаборационных" ракет, причём не такими "щадящими" средствами, которыми ведётся война на территории Украины, а всеми возможными формами оружия. О чём предупредило руководство России... Кому-то люб ядерный апокалипсис? Или не могут понять реальности такого хода дела?