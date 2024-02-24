Юрист подсказал, что делать автомобилисту после ДТП Алиса БронскаяДорожно-транспортное происшествие (ДТП) характеризуется как инцидент, возникший в процессе передвижения по дороге транспортного средства с его участием, который привел к гибели или травмированию людей, повреждению транспортных средств, сооружений, грузов или причинению иного материального ущерба (согласно пункту 1.