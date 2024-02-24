Юрист подсказал, что делать автомобилисту после ДТП Алиса БронскаяДорожно-транспортное происшествие (ДТП) характеризуется как инцидент, возникший в процессе передвижения по дороге транспортного средства с его участием, который привел к гибели или травмированию людей, повреждению транспортных средств, сооружений, грузов или причинению иного материального ущерба (согласно пункту 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии