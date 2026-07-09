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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макгрегор ответил на вызов Гейджи: «Вставай в очередь и поменьше неуважения, гребаный бомж»

Конор Макгрегор ответил на вызов чемпиона UFC в легком весе Джастина Гейджи . Ранее тот заявил, что хотел бы «врезать Макгрегору по лицу».

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