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Раскрыты последствия разлива мазута для рыболовства в Черном море

Раскрыты последствия разлива мазута для рыболовства в Черном море

Добыча рыбы в Крыму увеличилась после разлива мазута в Черном море. Последствия чрезвычайной ситуации для рыболовства раскрыли во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), пишет ТАСС.

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