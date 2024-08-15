ВСУ безуспешно атакуют линию фронта в Курской области, заявил Алаудинов

Подразделения ВСУ в Курской области безуспешно пытаются продавить линию фронта, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов вечером 15 августа в Telegram-канале.
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