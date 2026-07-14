В Лондоне переименовали станции метро в честь футболистов сборной Англии

В Лондоне две станции общественного транспорта временно переименовали в честь нападающего Гарри Кейна и полузащитника Джуда Беллингема накануне полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против сборной Аргентины, сообщает Sky News.
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