Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

355 подписчиков

В Лондоне переименовали станции метро в честь футболистов сборной Англии

В Лондоне переименовали станции метро в честь футболистов сборной Англии

В Лондоне две станции общественного транспорта временно переименовали в честь нападающего Гарри Кейна и полузащитника Джуда Беллингема накануне полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против сборной Аргентины, сообщает Sky News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии