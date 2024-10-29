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Юный москвич отдал мошенникам 11 млн рублей после "требования ФСБ"

Юный москвич отдал мошенникам 11 млн рублей после "требования ФСБ"

Юный житель Москвы отдал мошенникам 11 млн рублей. Он считал, что принимает участие в специальной операции ФСБ по поимке преступников.

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