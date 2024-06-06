В Швейцарии заявили, что конференция по Украине угрожает жизням десятков оленят

Конференция по Украине, которая состоится в середине июня в швейцарском городе Бюргеншток около Люцерна, может поставить под угрозу жизнь десятков детенышей косули в окрестностях, сообщили в газете Blick.
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