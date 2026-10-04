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К. Глебов: «Когда Головин говорит, что мы можем играть на равных с Испанией и Францией, хочется в это верить»

К. Глебов: «Когда Головин говорит, что мы можем играть на равных с Испанией и Францией, хочется в это верить»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов рассказал о мечте выступить в Лиге чемпионов, а также выразил надежду, что уровень россиян позволяет навязывать борьбу ведущим сборным.

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