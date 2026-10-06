Район Коптево
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Район Коптево

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Ограничили движение на Новопетровской от Матроса Железняка до Коптевской

Одну полосу перекрыли на участке ул. Новопетровская от д. 7а до д. 1, стр. 1, то есть от ул. Матроса Железняка до Коптевской.

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