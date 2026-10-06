Ограничили движение на Новопетровской от Матроса Железняка до Коптевской

Одну полосу перекрыли на участке ул. Новопетровская от д. 7а до д. 1, стр. 1, то есть от ул. Матроса Железняка до Коптевской.
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