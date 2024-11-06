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Царьград

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Житель США забыл обед и купил лотерейный билет с выигрышем в 3 миллиона долларов

Житель США забыл обед и купил лотерейный билет с выигрышем в 3 миллиона долларов

Он случайно оставил ланч дома и зашёл в магазин в поисках еды, где увидел билеты лотереи.В штате Миссури, США, житель стал обладателем выигрыша в 3 миллиона долларов благодаря забытому обеду.

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