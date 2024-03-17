Сбор на помощь бойцам на Белгородское направление для отражения атак врага (ВИДЕО)

Открываем сбор для бойцов, которые уже неделю отражают атаки врага на границе. К нам обращаются пограничники, разведчики и бойцы других подразделений, защищающие границу, через которую пытается прорваться враг.
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