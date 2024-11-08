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Китай

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Китайские вертолеты прибыли в Чжухай для участия в авиасалоне

8 ноября, «Жэньминь жибао» онлайн --  7 ноября китайские вертолеты Z-20, Z-10 Z-8L и Z-8G, находящиеся в эксплуатации НОАК, прилетели в Чжухай, где примут участие в международной авиационно-космической выставке Airshow China.

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