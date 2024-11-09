В Крыму рассказали, что Трамп готовит Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, обещавшим быстро закончить конфликт на Украине, могут продавливать для этого "корейский сценарий".
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