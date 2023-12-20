Зеленский выступил за привлечение журналистов на фронт, чтобы «держать в фокусе внимание к оборонным потребностям»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 20 декабря высказался за доступ журналистов на фронт, чтобы «держать в фокусе внимание к оборонным потребностям в мире», – сообщают украинские СМИ.
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