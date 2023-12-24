В Китае набирает силу новый скандал. Владельцы Toyota Corolla, Ralink, Corolla Cross жалуются на быструю забивку сажевого фильтра

В Китае автомобили Toyota стали лидером на платформе Car Quality Network. Однако в этом нет ничего хорошего, так как площадка создана для сбора жалоб владельцев, и различные модели Toyota сейчас находятся в топе – они занимают шесть позиций в топ-10.
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