Стремительное продвижение шакала на север не имеет в современности аналогов и буквально на глазах меняет зоогеографическую карту Европы.
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