Юлия Ауг недоумевает:"А кто такая, эта Яна Поплавская?"

ОКСАНА ГОР оксана гор

Саша! Вас что- то не туда занесло. Во- первых Ауг эстонка, а не еврейка, хотя какое значение в данном споре имеет национальность. Свалила и свалила, всё.Во- вторых. "Это рыхлое женского пола.." А Поплавская не что- то рыхлое?? Ну, просто красавица Яна😚😁! Тут спор об актерских способностях. У Ауг они средние, ее хоть снимали а кино, а вот Поплавскую нет, от слова совсем, т,е. бездарь редкая. А как ещё сделать, чтобы не забыли?? Быть злобным экспертом на ТВ, все равно на какой дискуссии.