У Юлии Ауг теперь другая фамилия и проживает она в Эстонии, в которой провела детские и юношеские годы.
Юлия Ауг недоумевает:"А кто такая, эта Яна Поплавская?"
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Елена Журавлева
Яну Поплавскую знают все неравнодушные люди, для которых честь и совесть не просто слова, а Ауг - только отщепенцы!!!
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3 час.
Людмила Редько
Ауг актрисуля очень слабая. Хорошо у нее получаются только роли истеричных стерв (видимо и играть ничего не надо)
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3 час.
ОКСАНА ГОР оксана гор
Саша! Вас что- то не туда занесло. Во- первых Ауг эстонка, а не еврейка, хотя какое значение в данном споре имеет национальность. Свалила и свалила, всё.Во- вторых. "Это рыхлое женского пола.." А Поплавская не что- то рыхлое?? Ну, просто красавица Яна😚😁! Тут спор об актерских способностях. У Ауг они средние, ее хоть снимали а кино, а вот Поплавскую нет, от слова совсем, т,е. бездарь редкая. А как ещё сделать, чтобы не забыли?? Быть злобным экспертом на ТВ, все равно на какой дискуссии.
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2 час.
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