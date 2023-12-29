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Михаил Чаплыга: Путин хотел мира с Украиной, но кое-кто испортил всю картину

Михаил Чаплыга: Путин хотел мира с Украиной, но кое-кто испортил всю картину

В дипломатии остался только один человек, которому я доверяю (помимо Немыри), — «седой» Чалый. Его я молил включить в переговорную группу; с которым были на многих эфирах, пытаясь спасти от войны; Который послужил Украине, за что его облили помоями.

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