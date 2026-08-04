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Аргументы недели

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Полностью импортозамещенный лайнер МС-21 успешно совершил первый полет

Полностью импортозамещенный лайнер МС-21 успешно совершил первый полет

Лайнер поднялся в небо 3 августа 2026 года с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Яковлев», входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха».

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