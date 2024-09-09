Россия подводит итоги трехдневных выборов: главное за сутки

Вице-президент США Камала Харрис выразила готовность участвовать в дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, большая группировка войск ВСУ прибыла к границе Беларуси, лидера Штатов Джо Байдена разнесли как правителя, а в России подводят итоги трехдневного голосования и скорбят по легендарному ведущему КВН Александру Маслякову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии