Иранский лидер Масуд Пезешкиан выразил признательность России за принципиальную позицию по Ирану. «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу страны за ту сильную позицию, которую они демонстрировали в связи с последними событиями», — цитирует его РИА Новости.
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