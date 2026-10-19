Иранский лидер Масуд Пезешкиан выразил признательность России за принципиальную позицию по Ирану. «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу страны за ту сильную позицию, которую они демонстрировали в связи с последними событиями», — цитирует его РИА Новости.