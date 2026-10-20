ТУРЦИЯ. 8-й тур Трудный матч для «Галатасарая» с Алексеем Батраковым в стартовом составе выдался в Анкаре, где гости обыграли «Генчлербирлиги» со счётом 1:0 благодаря голу, забитому на 88-й минуте.
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