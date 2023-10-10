ООН: Более 137 тысяч человек укрываются в убежищах организации в секторе Газа

Агентство Организации Объединенных Наций для помощи и организации работ (БАПОР) сообщило поздно вечером в понедельник, что его временные убежища в секторе Газа заполнены на 90 процентов, и более 137 тысяч человек укрываются в них от израильских ударов.
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