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5 трендов российского туристического рынка в начале 2025 года

5 трендов российского туристического рынка в начале 2025 года

В 2024 году российский рынок туристических услуг продемонстрировал ряд позитивных изменений. Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок выделил топ-5 трендов, которые будут определять дальнейшее развитие рынка в 2025 году.

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