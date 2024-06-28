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Яндекс представил тренажер для разработчиков и аналитиков CodeRun

Яндекс представил тренажер для разработчиков и аналитиков CodeRun. С помощью тренажера специалисты могут проверять свои знания, соревноваться в решении задач, готовиться к техническим собеседованиям, получать награды за достижения.

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