Какие моторные масла – самые популярные в России

Прошедший 2023-й год внёс определенные коррективы в ситуацию на масляном рынке России. Если еще недавно доля импортных масел достигала в общем объеме потребления 20%, а в моторных маслах для легковых автомобилей доходила до 60%, то сейчас все выглядит немножко не так.