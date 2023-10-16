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Кого ещё могут кинуть в украинскую «топку»?

Кого ещё могут кинуть в украинскую «топку»?

Когда я смотрю, как всё новое пушечное мясо с жёлто-синим шевроном бросают в мясной штурм, пока батальон «Монако» в обнимку со своими эскортницами залихватски запевает «Ще не вмерла» во французских Альпах, мне вспоминается один комичный случай.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Автор прав в том, что  даже эта СВО используется Западом для максимальной утилизации населения - а это задача number one  в плнах глобалистов). Но тут все же королевство маловато, разгуляться им негде. Несмотря  на диких гусей всех национальностей, война на Украине все же ведется оружием 21 века, а не конца 19-го. С  поставками тяжелого вооружения Украине уже как-то не задалось, поскольку обнаружился его дефицит у самого Запада. А наемники, вооруженные автоматами, против &quot;Кости Сапрыкина&quot; в лице совеременного вооружения России - это ни о чем, слабоваты в коленках. Да и жрать на Украине скоро будет нечего, к гсм будут перебои. Логистика неудобная тащить все это на восточный фронт, в то время, как приграничные с Украиной страны уже нацелились на свой кусок украинского пирога. Скорее уж глобалисты будут компенсировать свои неудачи по претворению плана №1 -на Ближнем Востоке, устроив месиловку там.
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