МОЯ СТРАНА

5 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Надо же, такого дурака выбрали в президенты.Украинский полити...
  • Ингерман Ланская
    ну, ванга, ну даёт!! тока казахи бунтовать начали , а она уже предсказание выдала. Оперативно работает эта ванга!!!Исследователи рас...
  • Лев Добрый
    А что вы хотите, грабят весь мир и нас с вами тоже.Прибыль американс...

Внешний фактор или внутренний передел: кто курирует казахстанский протест

Внешний фактор или внутренний передел: кто курирует казахстанский протест

Протесты в Казахстане прошли эволюцию от социальных требований населения до отставки, казалось бы, «непотопляемого» Нурсултана Назарбаева, боев с «террористическими бандами, прошедшими подготовку за рубежом», под Алматы и ввода в страну сил ОДКБ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх