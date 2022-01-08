Внешний фактор или внутренний передел: кто курирует казахстанский протест

Протесты в Казахстане прошли эволюцию от социальных требований населения до отставки, казалось бы, «непотопляемого» Нурсултана Назарбаева, боев с «террористическими бандами, прошедшими подготовку за рубежом», под Алматы и ввода в страну сил ОДКБ.