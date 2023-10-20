Как сэкономить 1 млн рублей: россияне массово бросились покупать новые китайские авто в Кыргызстане

В последнее время всё больше россиян отправляются в Кыргызстан за покупкой новых китайских машин, которые купить там и доставить в Россию выходит значительно дешевле, чем приобретать автомобиль на месте или под заказ.
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