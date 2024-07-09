Нижегородская область стала лучшим регионом РФ в рейтинге Минпромторга по уровню деловой активности

Нижегородская область заняла первое место в номинации «Деловая активность. Молодежная политика. Промышленный туризм», а также поднялась с 10-го на 8‑е место в рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации в 2023 году.