Нижегородская область стала лучшим регионом РФ в рейтинге Минпромторга по уровню деловой активности

Нижегородская область заняла первое место в номинации «Деловая активность. Молодежная политика. Промышленный туризм», а также поднялась с 10-го на 8‑е место в рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации в 2023 году.
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